Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayınlandı!

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da, Ender ve Yıldız arasındaki gerilim heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu. İşte Yasak Elma 156. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bu sezon final yapacağı konuşulan dizinin yayınlanan 157. bölüm fragmanı, izleyenleri yine entrikaya doyuracak.

Dizinin son bölümünde Ender, Yıldız ile Engin arasında aşk olduğunu kanıtlamak için elinden geleni yaptı. Ancak Yıldız bugüne kadar yaşadığı entrikalar sayesinde akıllandı ve hiçbir numarayı yutmadı.

Diğer yandan doktora aşık olan Kumru, babası ve Ender’le birlikte katıldığı bir davette doktorla karşılaştı. Kumru’nun bütün yalanları ortaya çıkıyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Yıldız, Zeynep ve Engin arasında bir şeyler olduğunu kanıtlamak için yalandan nikah düzenleyecek. Ancak annesi Asuman, nikahın gerçek olması için elinden geleni yapacak.

Diğer yandan Yıldız’ın Ender’e kurduğu tuzak sayesinde Ender, hamile olduğunu açıklayacak. Yıldız, Ender’in fişini çekecek. İşte yeni bölüm fragmanı…