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Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu!

Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu!

Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız ve Ender'in moda yarışmasına katıldığı görüldü. İkili kozlarını bu defa ekran önünde paylaştı.