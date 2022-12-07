Petrol
78.27
-1.36%
Euro
19.5634
0.26%
Dolar
18.6403
0.03%
Altın
1.066
0.49%
Borsa
4827
-3.46%
Bitcoin
318.057
-1.08%
BTXN Coin
5.16
-1.52%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu!

    Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız ve Ender'in moda yarışmasına katıldığı görüldü. İkili kozlarını bu defa ekran önünde paylaştı.
    • 07.12.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu!

    Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, yeni fragmanını yayınladı.

    Yayınlanan son fragmanda; Yıldız ve Ender'in bir yarışma programına katıldıkları görüldü. Programda moda yorumculuğu yapan Yıldız ve Ender, burada da kapışmaya başladı.

    Ender ve Yıldız'ın kapışması sonra ortalık birbirine girerken, ikilinin komik halleri ise dikkati çekti.

    Fragmanı izleyenlerden bazıları da Ender'in hamileliğini merak etmeye başladı. İşte Yasak Elma 158. bölüm fragmanı...

    Yasak Elma 158. bölüm fragmanı İZLE

    Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu! #1


    Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
    Gündem

    Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
    Gündem

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

    Görüş Bildir