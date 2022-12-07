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- Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu!
Yasak Elma 158. bölüm fragmanı: Ender ve Yıldız yarışmaya katıldı, ortalık coştu!
Yasak Elma'nın yayınlanan son fragmanında; Yıldız ve Ender'in moda yarışmasına katıldığı görüldü. İkili kozlarını bu defa ekran önünde paylaştı.
- 07.12.2022 - 18:12
Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, yeni fragmanını yayınladı.
Yayınlanan son fragmanda; Yıldız ve Ender'in bir yarışma programına katıldıkları görüldü. Programda moda yorumculuğu yapan Yıldız ve Ender, burada da kapışmaya başladı.
Ender ve Yıldız'ın kapışması sonra ortalık birbirine girerken, ikilinin komik halleri ise dikkati çekti.
Fragmanı izleyenlerden bazıları da Ender'in hamileliğini merak etmeye başladı. İşte Yasak Elma 158. bölüm fragmanı...
Yasak Elma 158. bölüm fragmanı İZLE