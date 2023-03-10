Yasak Elma 167. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız’ın yeni belası: Asistan Okşam! FOX TV ekranlarının uzun soluklu dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle izleyicileri entrikaya doyuracak. Bu kez Yıldız'ın başına asistan belası gelecek. Bakalım Yıldız'ın tepkisi ne olacak? İşte Yasak Elma 167. bölüm 2. fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde Yıldız’ın başına yeni asistan belası geliyor.

Dizinin son bölümünde Doktor Selim ve Julia kardeş çıkmıştı. Julia, Doğan’ın kendisine ve Selim’e yaptıklarını öğrenince intikam yemini etti.

Önce Kumru’nun annesi Handan’ı yok etmek isteyen Julia, Handan’ın evine zehirli akrep gönderdi. Ancak akrep, Handan yerine Engin’i soktu ve Engin’in ölümüne sebep oldu.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Doğan'ın yanına Okşam adında bir asistan işe başlıyor. Aysel'in durumu abartarak Yıldız'a şikayet etmesi üzerine Yıldız, şirkete ziyarete gidiyor.

Okşam'ın güzelliğini kıskanan Yıldız, ondan kurtulmak için elinden geleni yapacak. İşte yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 167. bölüm 2. fragmanı