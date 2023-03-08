Yasak Elma 167. bölüm fragmanı yayınlandı: Zeynep, Ender ve Handan arasında Miras kavgası! FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Engin'in ölümü büyük sorunlara yol açtı. Peki Engin'in serveti kime kalacak? Yeni entrikalar yükleniyor... İşte yeni bölüm fragmanı!

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde miras kavgası yer alıyor.

Dizinin son bölümünde Julia ve Selim kardeş çıkıyor. Selim’in başına gelenler ve Doğan’ın Julia’yı terk etmesi üzerine küplere binen Julia, intikam yemini ediyor.

Handan’ı öldürtmek üzere evine zehirli akrep gönderen Julia, yanlışlıkla Engin’in ölümüne sebep oluyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Engin ile henüz boşanmayan Zeynep, Engin'in ölümünden sonra büyük bir servete sahip oluyor. Ancak Ender ve Handan bu serveti Zeynep'e bırakmama konusunda kararlı.

Yasak Elma 167. bölüm fragmanı