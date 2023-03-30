Yasak Elma 170. bölüm 2. fragmanı kafaları karıştırdı! "Bebeğimin babası Caner!" FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma yeni bölüm fragmanıyla ortalığı yıktı geçti. Fragmanda "Bebeğimin babası Caner" sözleri kafaları karıştırdı. İşte Yasak Elma yeni fragman...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bu sezon final yapacağı bilinen Yasak Elma’nın yeni bölümünde ortalık fena karışacak.

Dizinin son bölümünde hamile olduğunu öğrenen Kumru, bebeğini aldırmak istemiyor. Ancak ailesine nasıl anlatacağı konusunda şüphe duyuyor.

Diğer yandan Julia, Handan’dan kurtulmanın yollarını ararken arıya alerjisi olduğunu öğreniyor ve ona tuzak kuruyor. Peki Handan öldü mü?

Yıldız ise Doğan’la barışmaya karar veriyor. Ancak Doğan, Yıldız’ı denemek için maddi sıkıntılar çektiğini dile getiriyor. Yıldız durumun yalan olduğunun farkına varıyor. Peki ikili tekrar evlenecek mi?

Dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu. İşte Yasak Elma dizisinin kafa karıştıran yeni fragmanı...

Yasak Elma 170. bölüm 2. fragmanı