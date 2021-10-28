Yasak Elma 188. bölüm fragmanı: Senin hayatından 'Yıldız' kaydı!

Yasak Elma 188. bölüm fragmanı: Senin hayatından 'Yıldız' kaydı!

Seyircilerin merakla beklediği Yasak Elma'nın 188.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Yıldız'ın rest çekmesi damga vurdu.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 1 Kasım Pazartesi günü 118. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 118. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yıldız'ın, "Bundan sonra seninle mahkemede konuşuruz. Canım Yıldız kayarak senin hayatından çıktı, unut Yıldız'ı! Eski Yıldız yok!" sözleri dikkati çekti.

İşte Yasak Elma 118. bölüm fragmanı...

Yasak Elma 118. Bölüm Fragmanı VİDEO