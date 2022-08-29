Petrol
100
1.00%
Euro
18.2093
0.62%
Dolar
18.1857
0.12%
Altın
1.012
-0.37%
Borsa
3158
0.39%
Bitcoin
366.224
-0.64%
BTXN Coin
4.21
-5.81%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Yasak Elma 6. sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı?

    Pazartesi akşamları Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 6. yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.
    • 29.08.2022 - 15:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma 6. sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı?

    19 Mart 2018 tarihinde FOX TV'de ekranlara gelen yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, beşinci sezonu ile sezon finali verdi.

    Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle beş sezon boyunca reyting rekoru kırdı.

    Yeni sezonda Berk Atan'ın olmayacağı kesinleşirken, 6. sezon ise heyecanlı bir şekilde beklenmeye başlandı.

    6. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan "Yasak Elma dizisi yeni sezon ne zaman ekrana gelecek?" sorusu dizinin takipçileri tarafından merak edilemeye başladı.

    Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam yeni bölüm var mı?

    YASAK ELMA 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yasak Elma 6. yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

    Dizinin yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

    Yasak Elma 6. sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Erzincan'da taş seli kamerada
    Yaşam

    Erzincan'da taş seli kamerada

    Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı
    Magazin

    Ece Sükan mayoyla yürüyüş yaptı

    Görüş Bildir