Yasak Elma 6. sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı?

Yasak Elma 6. sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı?

Pazartesi akşamları Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin 6. yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

19 Mart 2018 tarihinde FOX TV'de ekranlara gelen yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, beşinci sezonu ile sezon finali verdi.

Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle beş sezon boyunca reyting rekoru kırdı.

Yeni sezonda Berk Atan'ın olmayacağı kesinleşirken, 6. sezon ise heyecanlı bir şekilde beklenmeye başlandı.

6. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan "Yasak Elma dizisi yeni sezon ne zaman ekrana gelecek?" sorusu dizinin takipçileri tarafından merak edilemeye başladı.

Peki Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam yeni bölüm var mı?

YASAK ELMA 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma 6. yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

Dizinin yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.