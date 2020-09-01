Yasak Elma 75. yeni bölüm yayınlandı mı? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı çıktı

FOX TV ekranlarının dizisi Yasak Elma'nın 75. bölümü yayınlandı mı? Yasak Elma 75. yeni bölümü izlemek isteyenler 7 Eylül'ü bekleyecek. Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanında ne oluyor?

Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisi 75. yeni bölümüyle 7 Eylül 2020 Pazartesi akşamı FOX'ta olacak.

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 7 Eylül 2020 Pazartesi akşamı FOX'ta...

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.