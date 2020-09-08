Yasak Elma 76. bölüm yayınlandı mı? Yasak Elma'nın son bölümünde ne oldu? Yasak Elma 76. bölüm fragmanı izle

Yasak Elma 76. bölüm yayınlandı mı? Yasak Elma'nın son bölümünde ne oldu? Yasak Elma 76. bölüm fragmanı izle

FOX TV ekranlarının izlenen dizisi Yasak Elma'nın 76. bölümü yayınladı mı merak ediliyor. Yasak Elma 75. bölümde neler olduğunu merak eden seyircilerin yanında 76. bölüm yayınlandı mı araştırılıyor.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam, Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezonu ile ekranlara döndü.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan '76. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

İşte Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma'nın 76. yeni bölüm fragmanı VİDEO



ŞAHİKA, ENDER'İN SIRRINI ORTAYA ÇIKARIYOR

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, Şahika'nın Ender'in Kaya'dan sakladığı sırrı açığa çıkarması dikkat çekiyor. Şahika, "Ben mi yalancıyım yoksa bu holdingin yüzde 10 hissesine sahip olduğun halde bunu abimden saklayan sen mi?" sözleriyle Ender'i köşeye sıkıştırıyor.

Ender'in kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Kaya ise rest çekiyor.Diğer yandan Halit ise eski eşi Yıldız'ın peşinde olan kişinin Kerim olduğunu öğreniyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Peki, Yasak Elma'nın son bölümünde ne oldu? Yasak Elma 75. bölümde neler olduğunu merak edenler için işte Yasak Elma 75. bölüm özeti...

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür.Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir.Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.