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Yasak Elma 77. bölüm geldi mi? Yasak Elma 76. bölüm'de ne oldu? Yasak Elma 77. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma 77. bölüm geldi mi? Yasak Elma 76. bölüm'de ne oldu? Yasak Elma 77. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma 76. son bölümü ile seyircisiyle buluştu. 'Yasak Elma 76. son bölümde ne oldu?' sorusunun cevabını merak edenler kadar, 'Yasak Elma 77. yeni bölüm yayınlandı mı?' sorusuna da cevap aranıyor.