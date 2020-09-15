- Haberler
- Medya Haberleri
- Yasak Elma 77. bölüm geldi mi? Yasak Elma 76. bölüm'de ne oldu? Yasak Elma 77. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yasak Elma 77. bölüm geldi mi? Yasak Elma 76. bölüm'de ne oldu? Yasak Elma 77. bölüm fragmanı yayınlandı!
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 10:17
Sevenlerini ekranlara kitleyen Yasak Elma, 76. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Peki, Yasak Elma'nın 76. son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...
Yasak Elma dizisi 76. son bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Yasak Elma'nın 77. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kerim ile yeni aşka yelken açan Yıldız, Halit'e artık yeniden birlikte olamayacaklarını söylemeye karar veriyor. Ancak Ender ise Yıldız'a Şahika ve Kerim'in birlikte olduklarını söylüyor.
YASAK ELMA 77. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşıyor. İşte Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı.
Yasak Elma 77. bölüm fragmanı VİDEO
Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 2. bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 77. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer.
Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.