Yasak Elma Alev kimdir? Özlem Gezgin hakkında bilgiler..

Özlem Gezgin, FOX TV ekranlarının entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Peki, Yasak Elma'nın Alev'i Özlem Gezgin kimdir?

Her pazaetesi FOX TV ekranlarında yayımlanan ve oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi sevilen isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisine yeni bir isim dahil oluyor.

Hercai dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan Özlem Gezgin, konuk oyuncu olarak Yasak Elma dizisinde Ömer'in eski sevgilisi Alev rolüne hayat verecek. Alev karakteri, Şahika'nın sinirlerini bozup krize neden olacak.

Dizinin sıkı takipçileri, Özlem Gezgin'in hayatı hakkında araştırmalarına başladı. 'Özlem Gezgin kimdir? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, Yasak Elma'nın Alev'i Özlem Gezgin kimdir? İşte, Özlem Gezgin hakkında bilgiler...

ÖZLEM GEZGİN KİMDİR?

17 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özlem Gezgin, kova burcudur. Boyu 1.65, kilosu 50'dir.

Akademi 35,5 Sanat Evi Marmara Sanat Akademesi’nde Oyunculuk Eğitimi alan başarılı oyuncu Özlem Gezgin, ilk oyunculuk deneyimini ''Medcezir'' isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra ''Kiralık Aşk'' ve ''Hanım Köylü'' isimli dizilerde rol alan Gezgin, Atv ekranlarında yayımlanan; başrolü Deniz Bolışık, Ahmet Varlı, Melis Tüzüngüç, Ümit Kantarcılar ve Fatih Al’ın paylaştığı ''Kanatsız Kuşlar'' dizisinde Aylin karakterini canlandırmıştır.

Son olarak ''Hercai'' dizisinde Dilşah’ın gençliğini oynayan Özlem Gezgin, ''Yasak Elma'' dizisine Alev karakteri ile dahil olmuştur.