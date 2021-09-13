Yasak Elma başladı mı, bu akşam var mı? 5. sezon 1. bölüm...

Yasak Elma başladı mı, bu akşam var mı? 5. sezon 1. bölüm...

Oyuncu kadrosunda ayrılıklar yaşayan Yasak Elma, 5. sezona 4 yeni isimler merhaba diyecek. Peki Yasak Elma ne zaman başlıyor? Bu akşam Yasak Elma var mı? İşte 5. sezon 1. bölüm tarihi...

FOX TV ekranlarında Pazartesi akşamları fırtınalar estiren sansasyonel dizilerinden Yasak Elma 5. yeni sezonu ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor.

Dört sezondur ekrana damgasını vuran dizinin kadrosunda ayrılıklar yaşanırken, yeni isimlerde de dahil oldu.

Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı diziye sezonda Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Gizem Denizci ve Yasmin Erbil katıldı.

Sezon finalinin ardından 3 ay sonra yeniden ekranlara dönen Yasak Elma ne zaman başlayacak merak ediliyor. Seyirciler, Yasak Elma yeni sezon başlıyor mu, ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Peki Yasak Elma başlıyor mu, bu akşam var mı? İşte yanıtı...

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma, 13 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de 5. ve iddialı sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

5.SEZONDA NELER OLACAK?

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender’in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Yıldız’ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.