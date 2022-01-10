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- Yasak Elma bu akşam (10 Ocak) yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler yayın akışında...
Yasak Elma bu akşam (10 Ocak) yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler yayın akışında...
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 15:57
Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.
Geçtiğimiz hafta yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Peki Yasak Elma 10 Ocak Pazartesi akşamı var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte yeni blüm tarihi...
10 OCAK 2022 PAZARTESİ YASAK ELMA YOK MU, NEDEN YOK?
Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak setlerden peş peşe gelen koronavirüs haberleri sonrası FOX TV, dizilerine bir hafta daha ara verdi.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
10 Ocak FOX TV yayın akışına göre, bu akşam saat 20:00'de Yasak Elma dizisinin tekrar bölümü yer alıyor.
Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ise 17 Ocak 2022 Pazartesi saat 20:00’de ekrana gelecek.