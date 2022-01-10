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Yasak Elma bu akşam (10 Ocak) yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler yayın akışında...

Yasak Elma bu akşam (10 Ocak) yok mu, yeni bölüm ne zaman? Gözler yayın akışında...

Her pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? İşte yeni bölüm tarihi