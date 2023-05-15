Yasak Elma bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs FOX TV yayın akışı Dün gerçekleşen Türkiye genel seçimleri sebebiyle televizyon ekranlarında seçim özel yayınları yer aldı. Yasak Elma izleyicileri bu akşam Yasak Elma dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki bu akşam Yasak Elma var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 15 Mayıs FOX TV yayın akışı...

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri dün gerçekleşti. Oy kullanma işleminin ardından oylar sayılmaya başladı. Seçim sonuçları özel yayınlar sebebiyle dün akşam ekranlarda diziler yer almadı. Sandıklar açılmaya devam ediyor. İzleyiciler bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. TV yayın akışları araştırılıyor. Yasak Elma bu akşam 176. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecekti. Yasak Elma seyircileri "Yasak Elma bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 15 Mayıs FOX TV yayın akışı... Yasak Elma bu akşam var mı? FOX TV'nin yayın akışına göre Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Yasak Elma dizisi bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 15 Mayıs FOX TV yayın akışı · 13:30 En Hamarat Benim · 16:30 Adım Farah · 18:00 Kapımdaki Dedektif · 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber · 20:00 Yasak Elma · 22:30 Tetikçinin Oğlu · 01:00 Adım Farah