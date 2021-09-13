Yasak Elma Canan kimdir? Yasmin Erbil'in ilk dizisi...

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden olan Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinin 5. sezonunda kadroya katıldı. Canan karakterini canlandıran Erbil'e dair bilgiler merak konusu oldu.

Magazin gündeminn çok konuşulan isimleri arasında olan Yasmin Erbil, Yasak Elma ile dizi sektörüne ilk adımını attı.

Canan karakterine hayat veren Erbil, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 26 yaşındaki kızı Yasmin Erbil hakkındaki bilgiler seyircilerin araştırma konusu oldu.

Yasmin Erbil kimin kızı, kaç yaşında, evli mi? gibi sorular sorgulanıyor. İşte Yasak Elma'nın Canan'ı Yasmin Erbil hakkında merak edilenler...

YASAK ELMA CANAN KARAKTERİ

Yasak Elma dizisinde Canan karakteri Yasmin Erbil’dir.

Biran Damla Yılmaz’ın canlandırdığı Kumru karakterinin en yakın arkadaşı yeni sezonda Canan karakteri ile Yasmin Erbil hayat verecektir.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ve Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı olan Yasmin Erbil, “Dünyanın En Güzel Kokusu 2” filmi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi olan Yasmin, Saint Benoit Fransız Kız Lisesinde eğitim almıştır.

Bazı reklam filmlerinin yüzü olan Yasmin Erbil, 3 Kasım 2017’de vizyona giren filminde Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir ile çalışmıştır.

Yasmin Erbil, İnstagram’da @yasminerbil hesabını kullanmaktadır.