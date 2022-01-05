Yasak Elma dizisinde telaş bitti! Entrika severler bu habere fena üzülecek...

Herkesin sevdiği dizilerden olan Yasak Elma, 5. sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Yeni bölümlerine yılbaşı arası veren dizi, 10 Ocak'a yetişmeye çalışıyordu ancak kanal yeni bir karar verdi.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, yeni bölümlerine yılbaşı arası verdi.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 1 haftalık sürenin aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Ancak setlerden peş peşe gelen koronavirüs haberleri sonrası, FOX TV dizileriyle ilgili yeni bir karara imza attı.

Aşılamaya rağmen vaka sayılarının artması ve çekimlerin yılbaşı nedeniyle durmasını fırsat bilen kanal, arayı 2 haftaya çıkardı.

Yasak Elma dizisinin 10 Ocak Pazartesi günü ekranda olması beklenirken, gelen bu haber seyircileri üzdü.

2019 yılından beri hayatımızda olan ve son zamanlarda Omicron varyantı ile etkinliğini artıran koronavirüs, aşılamaya rağmen setleri sarmış durumda.

Diğer setlerden yine peş peşe korona haberleri gelirken, Destan ve Kuruluş Osman gibi yapımlara verilen ara, 2 haftaya çıkarıldı.

YENİ BÖLÜMÜ YETİŞTİRME TELAŞI SONA ERDİ

Yasak Elma'nın 10 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyordu. 127. bölüm için sete çıkma planını değiştiren dizi, 17 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak.

Bu durum yeni bölümü yetiştirmeye çalışan dizi ekibini rahatlatırken, tedbirler ise artırılmaya başlandı. Dizi setinden daha önce korona haberleri gelmiş ve yine çekimler durdurulmuştu.

200. BÖLÜME DOĞRU...

İlk 4 sezonda beklediği başarının üstüne çıkan Yasak Elma, aynı başarısını beşinci sezona taşıdı. Bu durum sonucunda ise altıncı sezonun yapılması yönünde karar alındı.

Dizinin yapımcısı olan Faruk Aksoy’un hedefini kendi kariyer rekorunu kırarak 200. bölüme ulaşmak olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.