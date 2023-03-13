Yasak Elma dizisinden kamera arkası ifşası! Biran Damla Yılmaz paylaştı, detayı gören gözlerine inanamadı! Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz sosyal medya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Kamera arkasını ifşalayan genç oyuncu fotoğraftaki detayla alay konusu oldu. İşte o paylaşım...

Fox TV ekranlarında 6 sezondur yayınlanmaya devam eden ve bu sezon final yapacağı söylenen Yasak Elma dizi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizide rol alan oyuncular, karakterlerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor ve gündeme oturuyor.

Dizide Kumru karakterini canlandıran başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, paylaşımlarıyla oldukça konuşulan isimlerden bir tanesi.

Kırgın Çiçekler, Baraj, Can evim gibi birçok dizide rol alan 25 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada 3,5 takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşımlar yapan Biran Damla Yılmaz bu kez kamera arkasını ifşa etti.

Fotoğraftaki detay görenleri şoke etti!

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisinin kamera arkasını paylaştı.

Dizideki Caner, Kumru, Emir ve Sedai'nin bir arada olduğu fotoğrafta küçük bir detay izleyicilerin ve güzel oyuncunun gözünden kaçmadı.

Fotoğrafta Biran Damla Yılmaz'ın ayaklarının altında boyunu yükseltmek için konulan tahta, sosyal medyada alay konusu oldu. Biran Damla Yılmaz, fotoğraftaki o detayı yakınlaştırarak bir paylaşım daha yaptı.