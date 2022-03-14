Yasak Elma dizisinden kötü haber! Yayın akışından kaldırıldı, hayranları neye uğradığını şaşırdı

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'dan seyircileri üzecek bir haber geldi. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, rakiplerine göz açtırmıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Ancak her pazartesi akşamı farklı entrikalarıyla ekranlara damgasını vuran Yasak Elma dizisinden izleyicileri şoke eden bir haber geldi.

YENİ BÖLÜM HAFTAYA YAYINLANACAK

Yasak Elma dizisinin 14 Mart Pazartesi yani bu akşam, 135. yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak alınan karara göre dizi, bu hafta yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü ise 21 Mart Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

NEDENİ KORONAVİRÜS ÇIKTI

İzleyiciler, bu kararın altında yatan nedeni merak ederken dizinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ece, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Maskeyi bıraktık ama dizi setlerinde covid 3. 4. turu dönüyor.'' ifadelerine yer verdi.

Yasak Elma 135. Bölüm Fragmanı VİDEO