Yasak Elma'ya bomba isim! Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem Yasak Elma'da mı?

FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonu merakla beklenirken ortaya bomba bir iddia atıldı. Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem'in diziye katıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyağcılar gibi sevilen isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni sezonu, büyük bir merakla bekleniyor.

Her sezon kadro değişikliği ile gündeme gelen dizide yeni ayrılıklar söz konusuyken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncu Selçuk Yöntem'in Yasak Elma dizisine katılacağı iddia edildi.

SELÇUK YÖNTEM YASAK ELMA'DA MI?

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Adnan Ziyagil karakteriyle gönüllere taht kuran Selçuk Yöntem, son olarak Okan Bayülgen ile birlikte Mozart'ın hayatını anlatan Amadeus oyunu ile birlikte sahnelerde yer aldı.

Oyunculuğu ve sunuculuğu ile ekranların vazgeçilmez ismi Selçuk Yöntem'in FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü.

Eylül başında yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan yapımda, Selçuk Yöntem'in oynayacağı rol, merak konusu olurken dizinin yapımcısından ya da usta oyuncu Selçuk Yöntem'den konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kısa sürece önce Talat Bulut ve Nesrin Cevadzade'nin ayrıldığı diziden Erdal Özyağcılar'ın da ayrılacağı iddia edildi. Öte yandan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın da dizinin yeni sezonunda yer alması bekleniyor.