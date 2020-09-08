Dolar
7.4834
0.389%
Euro
8.8441
0.3779%
Altın
1927.54
-0.0627%
Borsa
1094.63
-0.1987%
G. Altın
463.916
0.3454%
Bitcoin
76440.89
-0.5136%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C
    • Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri

    Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri

    Şimdilerde Yasak Elma dizisi ile gündemde olan Talat Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Talat Bulut'un dizi ve film kariyerinde neler var? Talat Bulut ile ilgili tüm bilgiler haberin detaylarında...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 11:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri

    FOX TV'nin Yasak Elma dizisinde Halit ismi ile ekranlara çıkan Talat Bulut'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

    Yasak Elma dizisinde oynayan Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Talat Bulut ile ilgili tüm detaylar...

    TALAT BULUT KİMDİR?

    Talat Bulut 23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimi için Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih etmiştir.

    Yasak Elma dizisinin Halit i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri #1

    TALAT BULUT'UN EĞİTİM HAYATI

    Ankara’daki eğitimine başlamasının ardından ise 2’inci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak, ilgisi olan oyunculuğa yönelme kararı almıştır. 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda ‘Dimitrov’ adlı oyunla sahneye çıkan Bulut, kariyerine böylelikle başlamıştır.

    Uzun bir dönem ‘Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev alan başarılı oyuncu, sonrasında Türkân Şoray’ın teşvik etmesi sonucunda ‘Hazal’ isimli sinema filmi ile kameralar karşısına geçmiştir.

    Yasak Elma dizisinin Halit i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri #2

    TALAT BULUT HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

    Oyunculuğa, Türk sinemasının üretkenliğinin azalmış olduğu süreçte ara veren oyuncu, rol alacağı yapımlarda da son derece seçici davranmıştır.

    Ayrıca seslendirme sanatçılığı ile de bilinen Bulut, asıl çıkışını ise ‘Manisa Tarzanı’ isimli filmle yaşamıştır.

    Yasak Elma dizisinin Halit i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri #3

    YASAK ELMA DİZİSİNDE TALAT BULUT

    Çok sayıda dizi ve film projesinde yer alan oyuncu, şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Yasak Elma’ isimli televizyon dizisinde Halit karakterine hayat vermektedir.

    Koç burcu özelliklerine sahip olan Talat Bulut 1.75 metre uzunlukta ve 79 kilogram ağırlıktadır.

    Yasak Elma dizisinin Halit i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri #4

    TALAT BULUT'UN TÜM DİZİ VE FİLMLERİ

    Talat Bulut'un rol aldığı diziler ve filmler:

    Yasak Elma – 2018 (dizi)

    Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)

    Göç Zamanı – 2016 (dizi)

    Mucize – 2014

    Kasaba – 2009 (dizi)

    Mutluluk- 2007

    Annem – 2007 (dizi)

    Saklambaç – 2005 (dizi)

    Aşk Olsun – 2003 (dizi)

    Melekler Evi – 2000

    Abuzer Kadayıf – 2000

    Köçek – 2000 (tv filmi)

    Cemile – 1996

    Cemile ve Umudun Masalı – 1995

    Manisa Tarzanı – 1994

    Herşeye Rağmen – 1988

    Kurtar Beni – 1987

    Prenses – 1986

    Son Urfalı – 1986

    Su – 1986

    Yapayalnız – 1986

    Yunus Emre – 1986

    Kurbağalar – 1985

    Kuyucaklı Yusuf – 1985

    Fidan – 1984

    Karanfilli Naciye – 1984

    Firar – 1984

    Derman – 1983

    Göl – 1982

    Çayda Çıra – 1982

    Yaşamak Seninle Güzel – 1982

    Yılanı Öldürseler – 1981

    Beni Böyle Sev – 1980

    Hazal – 1979

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir