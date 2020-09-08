- Haberler
- Medya Haberleri
- Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri
Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 11:31
FOX TV'nin Yasak Elma dizisinde Halit ismi ile ekranlara çıkan Talat Bulut'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
Yasak Elma dizisinde oynayan Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Talat Bulut ile ilgili tüm detaylar...
TALAT BULUT KİMDİR?
Talat Bulut 23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimi için Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih etmiştir.
TALAT BULUT'UN EĞİTİM HAYATI
Ankara’daki eğitimine başlamasının ardından ise 2’inci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak, ilgisi olan oyunculuğa yönelme kararı almıştır. 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda ‘Dimitrov’ adlı oyunla sahneye çıkan Bulut, kariyerine böylelikle başlamıştır.
Uzun bir dönem ‘Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev alan başarılı oyuncu, sonrasında Türkân Şoray’ın teşvik etmesi sonucunda ‘Hazal’ isimli sinema filmi ile kameralar karşısına geçmiştir.
TALAT BULUT HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?
Oyunculuğa, Türk sinemasının üretkenliğinin azalmış olduğu süreçte ara veren oyuncu, rol alacağı yapımlarda da son derece seçici davranmıştır.
Ayrıca seslendirme sanatçılığı ile de bilinen Bulut, asıl çıkışını ise ‘Manisa Tarzanı’ isimli filmle yaşamıştır.
YASAK ELMA DİZİSİNDE TALAT BULUT
Çok sayıda dizi ve film projesinde yer alan oyuncu, şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Yasak Elma’ isimli televizyon dizisinde Halit karakterine hayat vermektedir.
Koç burcu özelliklerine sahip olan Talat Bulut 1.75 metre uzunlukta ve 79 kilogram ağırlıktadır.
TALAT BULUT'UN TÜM DİZİ VE FİLMLERİ
Talat Bulut'un rol aldığı diziler ve filmler:
Yasak Elma – 2018 (dizi)
Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)
Göç Zamanı – 2016 (dizi)
Mucize – 2014
Kasaba – 2009 (dizi)
Mutluluk- 2007
Annem – 2007 (dizi)
Saklambaç – 2005 (dizi)
Aşk Olsun – 2003 (dizi)
Melekler Evi – 2000
Abuzer Kadayıf – 2000
Köçek – 2000 (tv filmi)
Cemile – 1996
Cemile ve Umudun Masalı – 1995
Manisa Tarzanı – 1994
Herşeye Rağmen – 1988
Kurtar Beni – 1987
Prenses – 1986
Son Urfalı – 1986
Su – 1986
Yapayalnız – 1986
Yunus Emre – 1986
Kurbağalar – 1985
Kuyucaklı Yusuf – 1985
Fidan – 1984
Karanfilli Naciye – 1984
Firar – 1984
Derman – 1983
Göl – 1982
Çayda Çıra – 1982
Yaşamak Seninle Güzel – 1982
Yılanı Öldürseler – 1981
Beni Böyle Sev – 1980
Hazal – 1979