Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli, kaç yaşında? Talat Bulut dizi ve filmleri

Şimdilerde Yasak Elma dizisi ile gündemde olan Talat Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Talat Bulut'un dizi ve film kariyerinde neler var? Talat Bulut ile ilgili tüm bilgiler haberin detaylarında...

FOX TV'nin Yasak Elma dizisinde Halit ismi ile ekranlara çıkan Talat Bulut'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Yasak Elma dizisinde oynayan Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Talat Bulut ile ilgili tüm detaylar...

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut 23 Mart 1956 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimi için Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih etmiştir.

TALAT BULUT'UN EĞİTİM HAYATI

Ankara’daki eğitimine başlamasının ardından ise 2’inci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak, ilgisi olan oyunculuğa yönelme kararı almıştır. 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda ‘Dimitrov’ adlı oyunla sahneye çıkan Bulut, kariyerine böylelikle başlamıştır.

Uzun bir dönem ‘Ankara Sanat Tiyatrosu’nda görev alan başarılı oyuncu, sonrasında Türkân Şoray’ın teşvik etmesi sonucunda ‘Hazal’ isimli sinema filmi ile kameralar karşısına geçmiştir.

TALAT BULUT HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Oyunculuğa, Türk sinemasının üretkenliğinin azalmış olduğu süreçte ara veren oyuncu, rol alacağı yapımlarda da son derece seçici davranmıştır.

Ayrıca seslendirme sanatçılığı ile de bilinen Bulut, asıl çıkışını ise ‘Manisa Tarzanı’ isimli filmle yaşamıştır.

YASAK ELMA DİZİSİNDE TALAT BULUT

Çok sayıda dizi ve film projesinde yer alan oyuncu, şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Yasak Elma’ isimli televizyon dizisinde Halit karakterine hayat vermektedir.

Koç burcu özelliklerine sahip olan Talat Bulut 1.75 metre uzunlukta ve 79 kilogram ağırlıktadır.

TALAT BULUT'UN TÜM DİZİ VE FİLMLERİ

Talat Bulut'un rol aldığı diziler ve filmler:

Yasak Elma – 2018 (dizi)

Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)

Göç Zamanı – 2016 (dizi)

Mucize – 2014

Kasaba – 2009 (dizi)

Mutluluk- 2007

Annem – 2007 (dizi)

Saklambaç – 2005 (dizi)

Aşk Olsun – 2003 (dizi)

Melekler Evi – 2000

Abuzer Kadayıf – 2000

Köçek – 2000 (tv filmi)

Cemile – 1996

Cemile ve Umudun Masalı – 1995

Manisa Tarzanı – 1994

Herşeye Rağmen – 1988

Kurtar Beni – 1987

Prenses – 1986

Son Urfalı – 1986

Su – 1986

Yapayalnız – 1986

Yunus Emre – 1986

Kurbağalar – 1985

Kuyucaklı Yusuf – 1985

Fidan – 1984

Karanfilli Naciye – 1984

Firar – 1984

Derman – 1983

Göl – 1982

Çayda Çıra – 1982

Yaşamak Seninle Güzel – 1982

Yılanı Öldürseler – 1981

Beni Böyle Sev – 1980

Hazal – 1979