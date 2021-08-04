Yasak Elma final mi oluyor? Ayrılıklar peş peşe geldi..

Yasak Elma dizisine Nesrin Cavadzade'nin ayrılığının ardından, 3 ismin daha veda ettiği iddia edildi. Vedalar dizinin hayranlarını üzerken, "Yasak Elma final mi oluyor?" sorusu gündeme taşındı.

FOX TV'nin başarılı yapımlarından birisi olan Yasak Elma, uzun süredir severek takip ediliyor.

Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkati çeken dizide ayrılık rüzgarları esiyor.

"Şahika" karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ardından 3 ismin daha diziye veda ettiği iddia edildi.

Dizide yaşanan ayrılıklar hayranları üzerken, "Yasak Elma final mi oluyor? Hangi isimler diziden ayrıldı?" soruları gündeme geldi.

Peki, "Yasak Elma final mi oluyor? Hangi isimler diziden ayrıldı?" İşte diziye dair son gelişmeler..

YASAK ELMA FİNAL Mİ OLUYOR?

Yasak Elma dizisinde ilk ayrılık Nesrin Cavadzade ile yaşanmıştı. Yönetmenle yaşadığı sorun sonrası seti terk ettiği iddia edilen oyuncu, yönetmen tarafından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Cavadzade'nin ardından üç oyuncunun daha diziye veda ettiği iddia edildi. Dizi ayrılıklara rağmen final yapmayacak ve eylül ayında yeniden ekranda olacak.

YASAK ELMA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Ayrıca dizinin kadrosunda bulunan Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç’ın diziden ayrıldığı iddia edildi.

Diziden ayrılan isimlerin, oynayacakları projeleri duyurmaya başladıkları ise gelen bilgiler arasında.