Yasak Elma final mi yapıyor? Yasak Elma ne zaman final yapacak?

Yasak Elma final mi yapıyor? Yasak Elma ne zaman final yapacak?

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Eda Ece, Yasak Elma'nın final sezonu için ekibin Ekim ayında bir araya geleceğini açıkladı.

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX'ta yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, 6. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, aksiyon ve entrika dolu bölümlerle dikkati çekiyor.

5 sezon boyunca reyting rekorları kıran ve Pazartesi günlerine damga vuran Yasak Elma, yeni sezonda da yeni oyuncularla ekranda olacak.

Eda Ece'nin Yıldız, Şevval Sam'ın ise Ender'e hayat verdiği dizi, Ekim ayında ekrandaki yerini yeniden alacak.

Dizinin sezon finali vermesinin ardından tatile çıkan Eda Ece, dönüşte eski rol arkadaşı Sevda Erginci ile buluştu.

İkili yemek yedikleri mekandan ayrılırken, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Sohbet sırasında soruları yanıtlayan Eda Ece, Yasak Elma'ya dair detayları paylaşmayı ihmal etmedi.

Eda Ece'den final açıklaması

Sevda Erginci ile ayaküstü soruları yanıtlayan Eda Ece, Yasak Elma ekibinin Ekim ayında toplanacağını ve Ekime'e kadar izinli olduğunu söyledi.

Ekim ayından sonra ekibin final için toplanacağını söyleyen Ece, bu sene diziyi kesin olareak bitireceklerinin altını çizdi.

Şevval Sam'ın durumu

Rol arkadaşı Şevval Sam hakkında da konuşan Eda Ece, diziden ayrılmayacğını ve finali birlikte yapacaklarını söyledi.

Eda'nın bu müjdesi, dizinin hayranlarını rahatlattı. Eda Ece ayrıca Yasak Elma'nın yurt dışında büyük bir kitlesi olduğunu belirtti.