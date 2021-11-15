Yasak Elma hakkında öyle bir karar alındı ki! Hayranları bu habere çok sevinecek

Yasak Elma hakkında öyle bir karar alındı ki! Hayranları bu habere çok sevinecek

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili hayranlarının yüzünü güldürecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda da reyting rekorları kıran Yasak Elma'nın 6. sezonunun planlandığı öğrenildi.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma'nın her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

ŞEVVAL SAM ''FİNAL YAPABİLİR'' DEMİŞTİ

Dördüncü sezon sonunda bitmesi planlanan Yasak Elma dizisi, yine yeniden küllerinden doğmayı başaran yapımlar arasında yerini aldı.

Dizide Ender karakterine hayat veren Türk müziğinin güçlü isimlerinden Şevval Sam, geçtiğimiz ay verdiği röportajda, ''Beş yıldır dizi devam ediyor, Yasak Elma'da yaşlanmak istemiyorum. Bu sezon da dizi devam eder ama sonrasını bilmiyorum.'' demişti.

ALTINCI SEZON İÇİN PLAN YAPILMAYA BAŞLANDI

Ancak yeni sezonda, oyuncu kadrosuna Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Yasemin Erbil gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu Yasak Elma dizisiyle ilgili şimdiden 6. sezon planları yapılmaya başlandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaryosuyla yakından ilgilenen ve bazı sahneleri kendisi çeken usta yapımcı Fatih Aksoy, bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde Yasak Elma'nın 6. sezonunu çekmeyi planlıyor.

Üstelik Aksoy'un kendi bölüm rekorunu kırmak ve diziyi 200 bölüme tamamlama düşüncesinin olduğu da gelen bilgiler arasında.