Yasak Elma dizisi Halit Argun öldü mü? Talat Bulut diziden neden ayrıldı?

Yasak Elma dizisi Halit Argun öldü mü? Talat Bulut diziden neden ayrıldı?

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da neler yaşanacağı ve Halit'in ölüp ölmeyeceği merak ediliyordu. Son bölümde merdivenlerden düşen Halit Argun karakteri öldü mü sorusu araştırılıyor.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Heyecanla beklenen 85. bölümde yaşananlar izleyicileri şaşırttı. 85. bölümde Ender, Şahika ve Yıldız ile Halit'in aralarında çıkan kargaşa neticesinde Halit merdivenlerden düştü.

Seyirciler "Yasak Elma Halit Argun (Talat Bulut) ayrılıyor mu, yerine kim gelecek?" sorularını sıkça aratmaya başladı.

YASAK ELMA HALİT ÖLDÜ MÜ, TALAT BULUT AYRILDI MI?

Ender, Şahika ve Yıldız ile Halit'in aralarında çıkan kargaşa neticesinde Halit merdivenlerden düşüyor. Yere yığılıp bayılan Halit'in ölüp ölmediğini merak eden Şahika eliyle şah damarının atıp atmadığına bakıyor. Yasak Elma'da Talat Bulut tarafından canlandırılan Halit ölüyor. Böylece Talat Bulut Yasak Elma dizisinden ayrıldı.

YASAK ELMA HALİT ARGUN KARAKTERİ

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır.

Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.