Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri mi dönecek?

Yasak Elma dizisinin 90.bölüm fragmanı kafaları karıştırdı. Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender karakteri fragmanda Halit’in yaşadığını söyledi. Peki Yasak Elma Halit diziye geri mi dönüyor?

FOX TV ‘de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut 85.bölüm ile diziye veda etmişti. Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut senaryo gereği ölerek dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Dubleks evin merdiveninde yaşanan arbede de hayatını kaybeden Halit Argun'un ölümüyle diziye Erdal Özyağcılar da katılmıştı.

Fakat 90.bölüm fragmanı kafaları karıştırdı. Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender karakteri fragmanda Halit’in yaşadığını söyledi.

Peki Yasak Elma Halit diziye geri mi dönüyor. Talat Bulut Yasak Elma’ya yeniden dahil olacak mı? İşte detaylar.

YASAK ELMA HALİT YAŞIYOR MU?

Yasak Elma’nın fragmanında Halit’in yaşadığı söylendi. Fakat Talat Bulut daha önce de diziye geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Sosyal medyada çok konuşulan bu durum reytingi düşen dizinin sadece dikkat çekmeye çalışmasından ibaret olduğu düşünülüyor.

Talat Bulut’un diziye döneceğine dair yapımdan veya Talat Bulut’tan herhangi bir açıklama söz konusu değil.

Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları izleyici karşısına geçiyor. FOX TV’de ekrana gelen dizi, saat 20.00’de başlıyor.

YASAK ELMA 90. BÖLÜM FRAGMANI

Takip edilen araçtaki kişinin bir banka şubesine girdiğini gören Caner peşinden gidiyor ve gizemli şahsın üst kata çıktığını fark ediyor.

Bunun üzerine banka görevlisine, kendisinin de üst kata çıkmak istediğini söylüyor ve banka görevlisinden, üst kata sadece özel müşterilerin çıktığını öğreniyor.

Caner'in konuyu Ender'e söylemesi üzerine, Ender, "Halit yaşıyor" diyor ve fragman bu gizemle sona eriyor.