FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika'nın, kocası Hasan Ali’yi zehirlediği görüldü. Dizinin izleyicileri, Yasak Elma Hasan Ali ölecek mi? sorusuna yanıt arıyor.

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin 104. bölüm fragmanında, Şahika karakterinin kocası Hasan Ali’yi zehirlediği görüldü.

Şahika'nın eski kocası Nadir'i de bu şekilde öldürmesi nedeniyle dizinin sıkı takipçileri, 'Yasak Elma Hasan Ali ölecek mi? Erdal Özyağcılar diziden ayrılacak mı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Yasak Elma Hasan Ali ölecek mi? Erdal Özyağcılar diziden ayrılacak mı? İşte detaylar..

YASAK EKMA HASAN ALİ ÖLECEK Mİ?

Yasak Elma dizisinin yayımlanan son fragmanında, Erdal Özyağcılar tarafından canlandırılan Hasan Ali Bey karakterinin eşi Şahika tarafından zehirlendiği görüldü.

Kulislerden gelen bilgilere göre Hasan Ali Bey, Şahika’nın kendisine yaptığı oyuna karşılık oyun yapacak. Yani Hasan Ali ve Sedai, Şahika’nın çevirdiği dolaplardan haberdardır ve zehirlenmeyi beklemektedir.

İddialara göre Hasan Ali Bey, öldü numarası yapacak ve servetini Şahika’nın elinden almak için gizli bir oyun çevirecek. Bu oyunun içerisinde ise diziye yeni giren karakter Ömer de olacak.

ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİDEN AYRILACAK MI?

Yasak Elma tarafından Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Seyirciler tarafından çok sevilen karakterin diziden ayrılması istenmese de Hasan Ali Bey'in ölüp ölmeyeceği ve dolayısıyla da Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam ekrana gelen bölümle birlikte netlik kazanacak.