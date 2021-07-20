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- Yasak Elma kadrosuna bomba transfer! Biran Damla Yılmaz geliyor...
Yasak Elma kadrosuna bomba transfer! Biran Damla Yılmaz geliyor...
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 12:26
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin veda ettiği Yasak Elma'nın, Eylül ayında başlaması beklenen yeni sezonuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
BİRAN DAMLA YILMAZ YASAK ELMA'DA
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Yasak Elma dizisinin yeni sezon kadrosuna, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil oldu.
Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.
DİZİNİN YAPIMCISI DUYURDU
Dizinin yapımcısı Medyapım, transferi sosyal medyadan yayınladığı, "Size muhteşem bir haberimiz var!" mesajıyla duyurdu.
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Biran Damla Yılmaz,oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamıştır.
Halen konservatuvar eğitimine devam eden Yılmaz, Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamıştır. Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.
DİZİLERİ
- Muhteşem Yüzyıl
- Yasak
- Beyaz Yalan
- Kırgın Çiçekler
- Canevim
- Baraj
FİLMLERİ
- Çılgın Dersane 4: Ada
- Mucize 2: Aşk