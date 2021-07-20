Yasak Elma kadrosuna bomba transfer! Biran Damla Yılmaz geliyor...

FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın yeni sezon kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. 5. sezonuyla ekranlarda olacak Yasak Elma'da Biran Damla Yılmaz da rol alacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin veda ettiği Yasak Elma'nın, Eylül ayında başlaması beklenen yeni sezonuyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

BİRAN DAMLA YILMAZ YASAK ELMA'DA

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Yasak Elma dizisinin yeni sezon kadrosuna, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz dahil oldu.

Daha önce Kırgın Çiçekler ve Baraj dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'ın hangi karakteri canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

DİZİNİN YAPIMCISI DUYURDU

Dizinin yapımcısı Medyapım, transferi sosyal medyadan yayınladığı, "Size muhteşem bir haberimiz var!" mesajıyla duyurdu.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Biran Damla Yılmaz,oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamıştır.

Halen konservatuvar eğitimine devam eden Yılmaz, Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamıştır. Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl

Yasak

Beyaz Yalan

Kırgın Çiçekler

Canevim

Baraj

FİLMLERİ