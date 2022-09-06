Yasak Elma kadrosuna yeni transfer belli oldu

6. sezon çekimlerinin salı günü başlayacağı belirtilen diziye, Handan karakterinin ağabeyi olarak Bekir Aksoy'un dahil olacağı aktarılıyor.

Ekranların merakla beklenen dizisi Yasak Elma, 6. sezon hazırlıklarına başlıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizi, salı günü sete çıkacak.

Geçtiğimiz sezonda dizide Berk Oktay'ın hayat verdiği Çağatay trafik kazasında ölmüştü.

2 yıl zaman atlayacak

Yasak Elma yeni sezonuna ise 2 yıl atlayarak başlayacak.

İlk sahnelerde Doğan karakteri cinayet suçuyla hapishanede olurken, holdingin başına geçen Yıldız, kızı Ceylan'ı doğuruyor.

Seyircinin tek solukta izlediği dizide, yeni oyuncular da belirleniyor.

Yeni karakteri Bekir Aksoy canlandıracak

Doktorlar dizisinde Doktor Suat karakterine hayat veren Bekir Aksoy, Yasak Elma kadrosuna dahil oluyor.

Aksoy'un, Handan'ın ağabeyi Engin rolüyle seyirciyle buluşacağı aktarılıyor.

Bir diğer yandan, zaman atlamasından dolayı ise Halit Can’ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.