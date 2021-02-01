Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanında zehirlendiği görüldü. Seyirciler, Yasak Elma Şahika ölecek mi? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? merak konusu oldu.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma, konusu ve oyuncularıyla seyircinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Daha önce de Yasak Elma kadrosundan ayrılacağı iddiaları ortaya çıkan Nesrin Cavadzade, yeni bölüm fragramanında seyircilerin aklını karıştırdı.

Zehirlenerek yere serildiği görülen Şahika karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Seyirciler, Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı? Şahika karakteri öldü mü? sorularını araştırıyor.

Peki, Şahika ölecek mi? Nesrin Cavadzade diziye veda mı ediyor? İşte detaylar..

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın akıbeti merak ediliyor. Dizinin takipçileri, Nesrin Cavadzade ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Dizinin bu akşamki yayınlanacak olan bölümünde Şahika karakterinin başına gelen olayların nereye varacağı ortaya çıkacak.

NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesi Yasak Elma’nın yapımcısı Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti.

Fatih Aksoy'un bu durumdan rahatsız olması nedeniyle Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Fragman ardından Nesrin Cevadzade’nin diziden ayrılacağı iddiaları güçlendi.

1 Şubat akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde, Şahika karakterinin ölüp ölmeyeceği belli olacak.