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- Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti...
Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti...
2 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanması beklenen Yasak Elm dizisi, bu akşam FOX TV yayın akışında tekrar bölümüyle yer aldı.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 15:03
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 6. sezonuyla komedi ve entrikaya doyuruyor.
Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.
Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma, bu hafta tekrar bölümüyle ekranlarda yer aldı. Seyirciler ise nedenini merak ediyor.
Yasak Elma 161. bölümü neden yayınlanmadı ve ne zaman yayınlanacak araştırılıyor.
Yeni bölüm 9'unda
Yeni bölüm fragmanı paylaşılan Yasak Elma'da tarih 9 Ocak olarak yer aldı. 2 Ocak akşamı ise tekrar bölümü yer alacak. Yılbaşı arası veren set ekibi, 1 haftalık tatilin ardından çekimlere başlayacak.