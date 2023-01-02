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    Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti...

    2 Ocak'ta yeni bölümü yayınlanması beklenen Yasak Elm dizisi, bu akşam FOX TV yayın akışında tekrar bölümüyle yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:03
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    Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti...

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 6. sezonuyla komedi ve entrikaya doyuruyor.

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.

    Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma, bu hafta tekrar bölümüyle ekranlarda yer aldı. Seyirciler ise nedenini merak ediyor.

    Yasak Elma 161. bölümü neden yayınlanmadı ve ne zaman yayınlanacak araştırılıyor.

    Yasak Elma seyircisine hüsran! Yeni bölüm tarihi değişti... #1

    Yeni bölüm 9'unda

    Yeni bölüm fragmanı paylaşılan Yasak Elma'da tarih 9 Ocak olarak yer aldı. 2 Ocak akşamı ise tekrar bölümü yer alacak. Yılbaşı arası veren set ekibi, 1 haftalık tatilin ardından çekimlere başlayacak.


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