Yasak Elma Yıldız öldü mü? Eda Ece diziden ayrılıyor mu? Sevenlerini üzen haber!

Yasak Elma Yıldız öldü mü? Eda Ece diziden ayrılıyor mu? Sevenlerini üzen haber!

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma’nın son bölümünde Yıldız’ın saldırıya uğramasının ardından, “Yasak Elma Yıldız öldü mü? Eda Ece diziden ayrılıyor mu?” soruları merak konusu oldu. İşte detaylar…

Medyapım imzalı, oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi, 6. sezonuyla yayınlanmaya devam ediyor.

FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan, reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu.

Dizinin önceki sezonlarında Yıldız’ın kardeşi Zeynep’i canlandıran Sevda Erginci, son bölümde diziye geri dönerek seyircileri şaşırttı.

Zeynep daha önce Amerika’ya taşınmış, evlendiğini açıklamak için Türkiye’ye geri dönmüştü. Kocasının ondan boşanmak istediğinden habersizdi.

Kocası, Zeynep’ten boşanmak için Yıldız ve Ender’den yardım istemişti. Yıldız ve Ender durumu öğrendikten sonra yardım etmekten vazgeçti.

Dizinin son sahnesinde Zeynep’i kaçırmak için hırsız kılığında bir adam gizlice eve girdi. Evde bulunan herkesi bayıltırken Yıldız’ın uyanık olması izleyicileri korkuttu.

Zeynep’in kaçırılmasını engellemek isteyen Yıldız, eve giren maskeli adam tarafından saldırıya uğradı. Başından darbe alınca Yıldız’ın ölüp ölmediği merak konusu oldu.

Yıldız öldü mü?

Kaçırıldıktan sonra gözlerini açan Zeynep, yanında Yıldız’ı baygın görünce şaşırdı. Yıldız’ın başına aldığı sert darbe sonrasında izleyiciler Yıldız’ın öleceğini düşündü. Yıldız’ın başına gelenler dizi sevenlerini üzdü.

Eda Ece diziden ayrılıyor mu?

Yasak Elma’nın 152. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yıldız’ın ölüp ölmediği ve Eda Ece’nin diziden ayrılmasıyla ilgili henüz bir bilgi gelmedi. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor.