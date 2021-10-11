Yasak Elma Yıldız'ın en iyi replikleri: Serbest bırakma geri dönüyor...

Yasak Elma dizisinde Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakteri herkes tarafından sevilirken, söylediği sözler ise sık sık gündeme geliyor. İşte Yıldız'ın herkesin dilinde olan en iyi replikleri!

FOX ekranlarında yayınlanan ve 4 sezon boyunca seyircinin ilgiyle takip ettiği Yasak Elma, 5. sezonu ile başladı.

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı dizi, yeni sezonda da dikkati çekiyor.

Dizinin geçtiğimiz günlerde 115. bölüm fragmanı yayınlanırken, yayınlanan fragmanda; Yıldız'ın aldatıldığını öğrendiği görüldü.

Yıldız'ın, Kumru ve Çağatay'ın olduğu eve gelirken, içeri girmekten vazgeçtiği görüldü.

Yıldız'ın bundan sonraki hamlesi merak edilirken, Kumru ise Yıldız'ın her şeyi bildiğinden şüphelenmeye başladı.

Yasak Elma bu gelişmelerle devam ederken, Yıldız karakterinin meşhur replikleri gündeme geldi.

Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece oyunculuğu ile beğeni toplarken, Yıldız'ın replikleri özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılıyor.

YASAK ELMA YILDIZ'IN REPLİKLERİ

1. Aşk maşk yok bizim hayatımızda. Biz sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz.

2. Ben hayatımda olan her şeye gülmesem deliririm.

3. Siz sakin aşık oldum, çok mutluyum sanmayın. Kimseye kanmayın. Yoksa kavuşacağınız tek şey hakkın rahmeti olur.

4. Allah bozmasın dediğim her şeyin yıkılışını izledim.

5. Ben gönül işlerinden emekli oldum.

6. Bana bir şey olursa ambulansı çağırmadan önce telefonumdaki tüm yazışmaları sil. Yoksa kimse bana hakkını helal etmez. Ortada kalırım.

7. Geldi yine yürüyen yıkık.

8. Bu performansınla benim gönlümde trend topic oldun!

9. Beni kimse övmüyor o yüzden ben de kendimi övüyorum.

10. Öldürmeyen Allah seninle mi sınıyor Anne ya!

11. Ne acayip bir hayatım var ya; bir gülüyorum bir ağlıyorum.

12. Ayrıca beni kaybeden herkese başsağlığı diliyorum.

13. Burası Argun Yalısı, burada kimse hak ettiğini yaşamıyor.

14. Bizim aramızda iyi yok sadece az kötüler ve çok kötüler var.

15. Canım kocam ve sevgili nişanlısı biz kocaman bir aileyiz.

16. Dışımız misket havası, içimizden Yıldız Tilbe dinliyoruz.

17. Keşke benim de dublörüm olsaydı, istemediğim davetlere gönderirdim.

18. Bak senin gidişatın gidişat değil, sonun Bihter Ziyagil gibi olur.

19. Bak şimdi senin kolun kanadın kırılmış gibi geliyor ya sana ama ayakların var; kendi ayakların üzerinde durabilirsin.

20. Bana neler oluyor diye sormayacaksın, neler olmuyor diye soracaksın.

21. Halit resmen kadına gök taşı almış! Ben ve dertlerim yılın çifti olduk.

22. Benim artık kalbim yok. Ben kalbimi organ bağışına vermişim.