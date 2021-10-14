Yasak Elma'da ayrılık kararı rafa kalktı! Yeni oyuncular gün yüzüne çıktı

FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'daki rolü biten Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Erbil'in diziye bir süre daha devam etmesine karar verildi.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, son bölümleriyle reytinglerde iyi bir çıkış yakalıyor.

Yeni sezonu, yepyeni bir hikaye ile açan diziyle ilgili son dönemde alınan kararlar da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

AYRILIK KARARI RAFA KALKTI

İlk dizi tecrübesini Yasak Elma ile yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'e, oyunculuk performansı beğenilmediği için yeni bölümde sahne yazılmadığı iddia edilmişti.

Bu nedenle dizide Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Kumru'nun yakın arkadaşı Canan karakterini canlandıran 25 yaşındaki genç oyuncunun diziden ayrılacağı öne sürülmüştü.

Ancak Yasmin Erbil'le ilgili yeni bir gelişme yaşandğı ve Erbil'in diziye bir süre daha devam edeceği ortaya çıktı.

YENİ OYUNCULAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni isimler de katıldı.

Ayça Aysalar, Kumru karakterinin arkadaşı Aleyna rolüyle dizinin kadrosuna dahill oldu. Ayrıca kısa süre dizide yer alacak olan Tuğçe karakterine ise Gülşah Aydın hayat verecek.