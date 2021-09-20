Yasak Elma'da büyük kriz! O isim kovulunca çekimler iptal edildi

FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma'da büyük kriz çıktı. 112. bölümüyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma'da o isim kovulunca çekimler iptal edildi. İşte detaylar...

Başrollerini Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, uzun bir yaz döneminin ardından 111. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Ancak yeni sezonuyla da büyük ilgi gören Medyapım imzalı Yasak Elma'da, deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı.

Dördüncü sezon sonunda Yasak Elma'dan ayrılan isimlerden biri olan Şafak Pekdemir ile dizinin evli olan ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay, geçen perşembe Cihangir'de samimi şekilde görüntülenmişti.

İkilinin o halleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

KAFA ATMIŞTI

Ayakta durmakta zorlanan Oğulcan Eren Akay, kendilerini görüntüleyen magazin muhabirine kafa atıp tekme ve yumrukla saldırmıştı. Yaşanan bu olay, medya gündeminde büyük tepki çekmişti.

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu konuşulan yönetmenin geçen yıldan beri Şafak Pekdemir'le görüştüğü iddia edilmişti.

YOLLAR AYRILDI

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm çekimlerinin yetiştirilmesi için ekipler ikiye ayrılmıştı. Bu iki ekipten birisinin başında Ece Erdek Koçoğlu, diğerinin başında ise Oğulcan Eren Akay vardı.

Şafak Pekdemir ile yaşanan olaylı gecenin ardından ikinci yönetmen Oğulcan Eren Akay, muhabire küfür edip kafa atınca işini kaybetti.

ÇEKİMLER İPTAL EDİLDİ

Medyapım tarafından yönetmenlik görevinden gönderilen Oğulcan Eren Akay'ın planladığı çekimler de iptal edilmiş oldu.

Hal böyle olunca dizi setinde aksamalar yaşandı. İkinci ekip ile çekimleri olan oyuncular sete çıkamadı. Bu durumun Yasak Elma dizisinin gecikmesine neden olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.