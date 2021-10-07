Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek transfer! O ismin sevgilisine hayat verecek

FOX TV'nin entrikalarla dolu Yasak Elma dizisi, beşinci sezonuyla da pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Medyapım imzalı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oluyor.

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu ve Elif Turgay'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Son olarak diziye beşinci sezonun başında Canan karakteri ile katılan Mehmet Ali Erbil'in kız Yasmin Erbil konusunda bazı sıkıntılar gündeme geldi.

İlk kez oyunculuk yapan Yasmin Erbil'in performansı beğenilmediği ve yeni bölümde kendisine sahne yazılmadı. Bu nedenle Yasmin Erbil'in diziden ayrıldığı iddia edildi.

Yavaş yavaş eski günlerine dönen dizinin ekibinde önemli değişiklikler de yaşanıyor. Sevilen dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu.

DOĞAN'IN SEVGİLİSİNE HAYAT VERECEK

Yasak Elma'ya bu sezon dahil olan Murat Aygen'in, dizide hayat verdiği Doğan karakterinin Arzu adında bir sevgilisinin olacağı biliniyordu. Arzu karakterine kimin hayat vereceği belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rolün sahibi başarılı oyuncu Nihan Aypolat oldu.

YILDIZ BOŞANMA AVUKATI TUTACAK

Öte yandan eşi Çağatay'ı Kumru'yla basan Yıldız, sosyetenin önde gelen boşanma avukatlarından Zeliha Manas'ı tutmaya karar verecek. Bu rolü de Yeşim Alıç canlandıracak.