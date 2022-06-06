Yasak Elma'da dev ayrılık! Ünlü oyuncu iddiaları doğruladı...'Tadı tuzu gitti'

5 sezondur reytinglerin tozunu attıran Yasak Elma'dan ayrılık haberi geldi. Seyirciyi üzen iddia, ilk ağızdan doğrulandı.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizi, 6. sezon için de onayı aldı.

Haziran ayında sezon finali yapmayı planlayan Yasak Elma'dan yine bir ayrılık haberi geldi.

Geçtiğimiz günlerde kadrodan ayrılacağı açıklanan Berk Oktay'ın ardından sürpriz bir isim daha diziye veda edecek.

Şevval Sam, iddiaları doğruladı

Yasak Elma dizisinde Şevval Sam'ın da kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti.

Ender karakteri ile dizide yer alan Şevval Sam, geçtiğimiz akşam verdiği konserde ayrılık iddialarına ilk kez cevap verdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sam, "Bu hafta benim için setin son haftası... Bir ara durup dinlenmeye ihtiyacım var" sözleri ile ayrılığı diziden ayrılacağını doğruladı.

İzleyiciler ise sosyal medyada tepkilerini dile getirdi ve "Artık izlenmez", "Ender yoksa tadı olmaz", "Tadı tuzu kalmadı" gibi yorumlarda bulundu.