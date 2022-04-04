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    Yasak Elma'da flaş değişiklik! Seyircilerin düzeni bozulacak...

    FOX TV ekranlarında Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Yasak Elma'da seyircileri şaşırtacak bir değişiklik kararı alındı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:47
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    Yasak Elma'da flaş değişiklik! Seyircilerin düzeni bozulacak...

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.

    Medyapım imzalı, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Yasak Elma, 4 Nisan akşamı da yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

    Ancak diziye dair flaş bir değişiklik yapıldı. Seyirciler ise beklenen saatte yayınlanmayan Yasak Elma hakkında detayları araştırmaya koyuldu.

    YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ

    Pazartesi günleri saat 20.00’de FOX TV izleyicisiyle buluşan Yasak Elma'nın saati değişti

    Buna göre, Ramazan ayı boyunca dizinin 20:30'da ekrana geleceği belirtildi.

    Yasak Elma da flaş değişiklik! Seyircilerin düzeni bozulacak... #1


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