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Yasak Elma'da izleyiciyi üzen ayrılık! Bir oyuncu daha veda ediyor...

Yasak Elma'da izleyiciyi üzen ayrılık! Bir oyuncu daha veda ediyor...

FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonu merakla beklenirken izleyiciyi şoke eden bir ayrılık daha yaşandı. Peki hangi oyuncu Yasak Elma dizisine veda ediyor? İşte detaylar..