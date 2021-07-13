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- Yasak Elma'da izleyiciyi üzen ayrılık! Bir oyuncu daha veda ediyor...
Yasak Elma'da izleyiciyi üzen ayrılık! Bir oyuncu daha veda ediyor...
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 16:42
- Güncelleme : 13.07.2021 - 17:01
Başrollerini Eda Ece ve Şevval Sam'ın paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.
Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya ile kadrosu yenilenen Yasak Elma dizisinde izleyicisini üzecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
Bu iddiaların ardından dizinin sıkı takipçileri, hangi oyuncunun diziden ayrılacağı hakkında araştırmalarına başladı.
Peki Hangi oyuncu Yasak Elma dizisine veda ediyor? İşte detaylar...
HANGİ OYUNCU YASAK ELMA'YA VEDA EDİYOR?
Medyapım'ın FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin 5. sezon çekimleri 1 Eylül'de başlıyor.
Dizinin sezon final bölümünde Hasan Ali Kuyucu'nun evinde büyük bir patlama gerçekleşmiş, bu olayın ardından kimlerin öleceği merak konusu olmuştu.
TV100'de yer alan habere göre, Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'ın ardından dizinin Feride'si Gülenay Kalkan da ekibe veda etti.
Yeni bölümlerde Yasak Elma'ya bir aile daha katılacak ve ailenin kızını Biran Damla Yılmaz canlandıracak.