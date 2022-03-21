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    Yasak Elma'da ortalık karışıyor, bir oyuncu veda ediyor! Ayrılık haberini Berk Oktay duyurdu

    Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'dan seyircileri üzecek bir haber geldi. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde bir ayrılık yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 16:52
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    Yasak Elma'da ortalık karışıyor, bir oyuncu veda ediyor! Ayrılık haberini Berk Oktay duyurdu

    Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonunda da rakiplerine göz açtırmıyor.

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Her pazartesi akşamı farklı entrikalarıyla ekranlara damgasını vuran Yasak Elma dizisinin yeni bölümü beklenirken izleyicileri şoke eden bir haber geldi.

    BEK OKTAY DUYURDU

    Ekranın en uzun soluklu dizilerinden olan Yasak Elma'da önemli bir ayrılık yaşandı. Veda edecek ismi, dizide Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy ile bir tiyatro oyununda görüntülenen Berk Oktay, Emre Dinler'in diziye veda edeceğini söyledi.

    Yasak Elma da ortalık karışıyor, bir oyuncu veda ediyor! Ayrılık haberini Berk Oktay duyurdu #1

    EMRE DİNLER DİZİYE VEDA ETTİ

    Yasak Elma dizisinde Ömer karakterine hayat veren Emre Dinler için düzenlenen veda töreninde yer aldığını belirten Oktay, ''Emre Dinler benim kardeşim, onun vedası vardı. Çıktığı yol açık olsun.'' ifadelerini kullandı.

    Emre Dinler, 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013 yarışmasında 3. olarak mankenlik hayatına başladı.

    Söz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteriyle adını duyuran Emre Dinler, Gülperi ve Sol Yanım dizilerinde de rol almıştı.

    Yasak Elma da ortalık karışıyor, bir oyuncu veda ediyor! Ayrılık haberini Berk Oktay duyurdu #2

    Yasak Elma da ortalık karışıyor, bir oyuncu veda ediyor! Ayrılık haberini Berk Oktay duyurdu #3


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