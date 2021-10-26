Yasak Elma'da Yıldız yasak aşkı ifşa etti! O sahne Sadakatsiz'i hatırlattı

Yasak Elma'da Yıldız yasak aşkı ifşa etti! O sahne Sadakatsiz'i hatırlattı

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde, ihanete uğradığını öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam aldı. O sahne, izleyicilere Sadakatsiz dizisini hatırlattı.

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, son bölümleriyle reyting grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Her bölümünde izleyicilerin heyecanını ikiye katlamayı başaran Yasak Elma, dün gece de unutulmaz bir sahneye imza attı.

Zirveyi hiçbir rakibine kaptırmayan Yasak Elma, 26 Ekim Pazartesi akşamı 117. bölümüyle ekrana geldi. Tanıtımıyla da bomba etkisi yaratacak sahnelerin ekranlara getirileceğinin sinyallerini veren bölüm, tam da umulan etkiyi yarattı.

İNTİKAM PLANI YAPMIŞTI

Yasak Elma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde, Çağatay'ın kendisini Kumru ile aldattığını fark eden Yıldız, hemen bir intikam planına girişmişti.

Yıldız, Kumru ve Çağatay'ı bir arada fotoğraflamayı başaramayınca Emir'den yardım alarak Kumru ve Çağatay'ın buluştuğu eve kamera sistemi yerleştirmişti.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm Çağatay, evde Kumru'yu beklerken bitmiş ve eve kimin geldiği yani buluşmanın gerçekleşip gerçekleşmediği merak konusu olmuştu.

YASAK AŞKI İFŞA ETTİ

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan 117. bölümünün final sahnesinde, tüm gerçekleri öğrenen Yıldız, Çağatay ve Kumru'dan unutamayacakları bir intikam aldı.

Verdiği davette sahneye çıkan Yıldız, kocası Çağatay ve komşu Kumru'yu da sahneye çağırarak herkesin önünde ikilinin yasak aşkını ifşa etti.

Yıldız, yasak aşkı deşifre ettikten sonra sahneden büyük bir zafer edasıyla indi. İşte tam o sahne, sosyal medyaya damga vururken, izleyicilere de ''Sadakatsiz'' dizisini anımsattı.

''EFSANELER ÖLMEZ SADECE ŞEKİL DEĞİŞTİRİR''

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen ''Sadakatsiz'' dizisinde Asya, kocası Volkan'ın kendisini neredeyse kızı yaşındaki Derin'le aldattığını, üstelik bir bebek beklediklerini öğrenince büyük bir intikam planı yapmıştı.

Volkan'la birlikte Derin'in ailesine yemeğe giden Asya, tüm gerçekleri burada ortaya çıkarmıştı. Asya, masadaki herkesi darma duman ettikten sonra o evden zafer edasıyla ayrılmıştı.

Bu ayrıntı, Yasak Elma ve Sadakatsiz hayranlarının gözünden kaçmadı. İki dizideki benzer sahnelere ait fotoğraf karelerini bir araya getiren bir sosyal medya kullanıcısı, ''Efsaneler ölmez sadece şekil değiştirir.'' yorumunda bulundu.