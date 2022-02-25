Yasak Elma'dan ayrıldı, Evlilik Hakkında Her Şey'e katıldı! Azra'nın hayatına bomba gibi düşecek

Yasak Elma'dan ayrıldı, Evlilik Hakkında Her Şey'e katıldı! Azra'nın hayatına bomba gibi düşecek

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kaya rolüyle hafızalara kazınan Barış Kılıç, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil oldu. Kılıç, sevilen dizide Efe Avcı karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi.

Son olarak Yiğit Kirazcı'nın veda ettiği dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

BARIŞ KILIÇ EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KADROSUNDA

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Kaya rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Uzak Şehrin Masalı dizisinde rol alan Barış Kılıç, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, her salı yeni bölümü büyük bir merakla beklenen dizide Efe Avcı karakterine hayat verecek.

Varlıklı bir aileden gelen, hırslardan arınmış, hayatı iyi yaşamayı ve yaşamdan zevk almayı bilen, yetenekli ve oldukça başarılı bir aile hukuku avukatıdır.

Herkesle hızlı bir şekilde iletişim kurabilen Efe, kadınlarla ilişki kurmak konusunda ayrıca bir yeteneğe sahip bir adamdır. Yakışıklı olduğunun farkında ve gerektiğinde bunu kullanmaktan çekinmez. Onun için hayatla mücadele etmeye çalışmak, öleceğini bildiğin halde yaşama dört elle sarılmak kadar anlamsızdır.