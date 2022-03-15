Yasak Elma'dan ayrıldı, Mahkum'a katıldı! O isim Barış ve Fırat'ın ocağına incir ağacı dikecek

Yasak Elma'dan ayrıldı, Mahkum'a katıldı! O isim Barış ve Fırat'ın ocağına incir ağacı dikecek

Son olarak Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Talat Bulut, Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mahkum'un kadrosuna Sinyor rolüyle dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

17 Mart Perşembe akşamı 14. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan diziden bomba bir transfer haberi geldi.

TALAT BULUT 'SİNYOR' ROLÜYLE MAHKUM'DA

Son olarak Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Talat Bulut, Mahkum dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Etkili oyunculuğuyla tanınan Talat Bulut, dizide Sinyor karakterine hayat verecek ve dizinin hikayesinde geniş bir yer edinecek.

Sinyor'un, Barış Yesari'yi köşeye sıkıştıracağı ve Savcı Fırat Bulut'un da yeni düşmanı olacağı belirtildi.

Öte yandan Mahkum dizisinin yayınlanan 14. bölüm fragmanında, Talat Bulut'un yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Dizinin sıkı takipçileri, ''Sinyor rolü için bir başkası düşünülemezdi'', ''Talat Bulut bu rol için en uygun kişi'', ''Talat Bulut diziye çook yakışmış'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Mahkum 14. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO