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- Yasak Elma'dan ayrıldı, yeni dizisini seçti! Yakışıklı oyuncu Gül Masalı ile dönüyor
Yasak Elma'dan ayrıldı, yeni dizisini seçti! Yakışıklı oyuncu Gül Masalı ile dönüyor
- Haber Merkezi
- 08.05.2022 - 12:31
- Güncelleme : 08.05.2022 - 12:36
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünü bitiren Erdem Kaynarca, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Dizi dünyasına ilk adımı Kalp Atışı dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle atan Erdem Kaynarca, ardından Gençliğim Eyvah, Bir Deli Rüzgar, Alef, Şeref Bey, Yasak Elma, Ada Masalı dizilerinde rol aldı.
Özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Dündar ve Ada Masalı dizisinde hayat verdiği Batu karakterleriyle dikkati çeken Kaynarca, son olarak Annemizisi Saklarken dizisinde rol aldı.
Bugüne kadar yan karakterleri canlandıran Kaynarca, şimdilerde yeni projesinin heyecanını yaşıyor.
Gül Masalı ile dönüyor
Yakışıklı oyuncu Erdem Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gül Masalı adlı yaz dizisinde başrolü kaptı.
Erdem Kaynarca'nın başrolünü Gülper Özdemir ile paylaştığı Gül Masalı dizisinin çekimleri geçtiğimiz gün başladı.
Kaynarca, Pastel Film imzalı dizinin sete çıktığını sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora ve Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Serdem Paçal, Suat Sungur ve Bülent Doğlu gibi isimler yer alıyor.