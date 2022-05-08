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Yasak Elma'dan ayrıldı, yeni dizisini seçti! Yakışıklı oyuncu Gül Masalı ile dönüyor

Yasak Elma'dan ayrıldı, yeni dizisini seçti! Yakışıklı oyuncu Gül Masalı ile dönüyor

Son olarak Annemizisi Saklarken dizisinde rol alan Erdem Kaynarca, yeni sezondaki projesini seçti. Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gül Masalı dizisinde Gülper Özdemir ile partner oldu.