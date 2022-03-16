Yasak Elma'dan ayrılıp Evlilik Hakkında Her Şey'e geldi! Azra'nın hayatını alt üst edecek

Yasak Elma'dan ayrılıp Evlilik Hakkında Her Şey'e geldi! Azra'nın hayatını alt üst edecek

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Sinan karakteriyle adından söz ettiren Kıvanç Kasabalı, Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Çalışır Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizi, gü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesinin yanı sıra konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın veda ettiği diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye Müjde Uzman ile birlikte yeni bir konuk oyuncu daha katıldı.

KIVANÇ KASABALI EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KADROSUNDA

Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender’in gizli aşkı Sinan karakteriyle adından söz ettiren Kıvanç Kasabalı, Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Başarılı oyuncu Kıvanç Kasabalı, her salı yeni bölümü büyük bir merakla beklenen dizide Ceyhun Özdemirler karakterine hayat verecek.