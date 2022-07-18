Yasak Elma'dan bomba sürpriz! Çok sevilen karakter film oluyor...

Yasak Elma'dan bomba sürpriz! Çok sevilen karakter film oluyor...

Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan oyuncu Eda Ece, Disney Plus için kolları sıvadı.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 6. sezon hazırlıklarına başlamak üzere.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, seyircinin nabzını tutmayı başarıyor.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken isim ise Eda Ece.

Dizinin sevilen oyuncusu Eda Ece, Yıldız replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarırken, seyirciyi sevindirecek bir sürprize imza attı.

Yıldız'in filmi çekilecek

TV100'ün haberine göre, Eda Ece 14 Haziran’da Türkiye pazarına giren Disney Plus’ın marka ve yetenek yüzleri arasında yer alıyor. Bu yaz platform için çekeceği dizi projesi ertelenen oyuncunun filmde başrol oynayacağı öğrenildi.

Yasak Elma bittikten sonra Yıldız'ın çekilecek olan filmi Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak.