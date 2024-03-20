Yasak Elma’nın Asuman’ı Melisa Doğu tesettüre girdi! Gören bir daha baktı "Maşallah…" Yasak Elma dizinde hayat verdiği Asuman karakteriyle hafızlara kazınan Melisa Doğu tesettüre girdi, görenler şaştı kaldı. İşte, Melisa Doğu’nun tesettürlü hali…

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NOW TV’nin sevilen yapımları arasında Yasak Elma başta gelir. Yayınlandığı dönemlerde reytingleri kasıp kavuran dizide yer alan oyuncular adeta hafızalarda unutulmaz yerler edinmeyi başardılar.

Toplamda beş sezon süren başarılı yapımda Asuman karakterine hayat vererek oyunculuğundan söz ettiren Melisa Doğu kaleme aldığı “Fırtınanın Kalbine İn” kitabıyla da adından söz ettirmişti.

Şimdilerde ise NOW TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar ile seyirciyle buluşan Melisa Doğu başarıları ile bir kez daha adından söz ettirdi.

Kızıl Goncalar dizinde Ayza Malikler karakteri ile ekranlara dönen oyuncu bu kez tesettüre girdi. Görenlerin şaşkına döndüğü halleri “Maşallah” dedirtti.

İşte, Melisa Doğu’nun tesettürlü hali…