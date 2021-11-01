Berk Oktay'ın eski eşinin yeni aşkı bakın kim çıktı! Meğer Demet Akalın'ın...

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile olaylı bir şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, kalbinin kapılarını yeniden açtı. Şarapçıoğlu, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile aşk yaşamaya başladı.

Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaştığı FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da Çağatay karakterini canlandıran Berk Oktay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Berk Oktay, şimdilerde ''Kuruluş Osman'' dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor.

Evlilik hazırlığında olan ikiliden Berk Oktay, bu sefer de eski eşi nedeniyle magazin gündemine geldi.

Berk Oktay, özel görüntülerini internette yaydığı iddiasında bulunduğu Merve Şarapçıoğlu ile evliliğini geçtiğimiz yıllarda noktalamıştı.

DEMET AKALIN'IN ESKİ EŞİ OĞUZ KAYHAN'LA BİRLİKTE

Ünlü oyuncudan olaylı bir şekilde boşanan ve dava sürecinde yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Şarapçıoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

Şarapçıoğlu, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 2006 yılında evlenip aynı yıl boşandığı Oğuz Kayhan'la aşk yaşamaya başladı.

Sosyal medya hesabından sevgilisi Kayhan'la romantik pozunu paylaşan Şarapçıoğlu, paylaşımına beyaz kalp emojisi koyup "Kalbim" notunu düştü.