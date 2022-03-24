Yasak Elma'nın Çağatay'ı ile Alparslan: Büyük Selçuk'lu'nun yıldızı eski aşık çıktı! Gecelerde sarmaş dolaş

Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın bir dönem adı Gizem Karaca ile anıldı. Ancak ikili her fırsatta arkadaş olduklarını belirtti ve bu aşk haberlerini yalanladı.

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma, entrika dolu yeni bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizi 5. sezonunda da sosyal medya üzerinden gündem olmayı başardı.

Reytinglerde de iyi bir oran elde eden dizi için 6. sezon kararı çıktığına yönelik haberler ise kulislerde dolaşmaya başladı.

Başarılı isimleri ağırlayan dizide Yıldız'a hayat veren Eda Ece'nin partneri ise genç ve yakışıklı oyuncu Berk Oktay oldu.

Çağatay karakteriyle gündemden düşmeyen Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde de Kuruluş Osman'da yer alan Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlandı.

Mutlu bir iş ve özel hayat sürdüren başarılı oyuncu, bir dönem Gizem Karaca ile anılmış ancak bu iddiaları sıklıkla yalanlamıştı.

Gizem Karaca ile gece eğlenmeye çıkan Berk Oktay, o dönem yaptığı açıklamada "Çok sıkıldım" demişti.

BERK OKTAY - GİZEM KARACA

"Benim Hala Umudum Var"ın isimli dizide başrolü paylaşan Berk Oktay ve Gizem Karaca,ekip arkadaşlarıyla gece saatlerinde eğlenceye gitti.

Bu eğlencede Karaca ve Oktay, ilerleyen saatlerde samimiyeti ilerletip sarmaş dolaş dans etti.

İkili bardan ayrı ayrı çıktı ve Kasımpaşa'da bir benzincide buluşarak aynı arabaya binip gitti.

Konu hakkındaki iddiaları yalanlayan Berk Oktay ise açıklamasında, "O akşam dizimizin 13. bölüm kutlaması ve ekipte bir değişiklik oldu ayrılan arkadaşlarımız için hoşça kal gecesiydi.

Herkes her şeyi yazıyor. Bundan sonra birileri bir şey yazacak diye kendi hareketlerimi kısıtlamayacağım.

O gün dedikodu olmasın diye orada buluştuk. Öyle olması gerekiyordu öyle oldu. Ben işimde gücümdeyim. Çok sıkıldım artık bunlardan" şeklinde konuştu.