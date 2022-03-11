Yasak Elma'nın Ender'i göğüs dekolteli elbisesiyle tam afet-i devran! 'Beğen butonu çöktü be'

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, beyaz elbisesiyle şov yaptı. Kusursuz fiziğini ortaya koyan güzel oyuncu, sosyal medyada hayranlarının aklını başından aldı.

Medyapım imzalı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, entrika dolu bölümlerle devam ediyor.

5. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan efsane dizinin başrollerinde, yine birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

Bu isimler; Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen olarak öne çıkarken, Sam ise Ender'e hayat veriyor.

Ender karakteri ile ekrana farklı bir soluk getiren ve güzelliği ile göz dolduran Sami sosyal medya paylaşımlarıyla ise rekor kırıyor.

Set ve konserleri arasında mekik dokuyan güzel oyuncu, kendisine bakmayı bu sürede asla ihmal etmiyor.

Fit bir vücuda sahip olan ve giydiği her kıyafetle göz dolduran Şevval Sam, beyaz elbisesi ile görenleri bir hayli etkiledi.

Sosyal medyadan çok sayıda yorum alan güzel ve tecrübeli oyuncu, hayranları için en güzel karelerini paylaşmaya devam edecek gibi duruyor.

ŞEVVAL SAM GÜZELLİĞİ DİYE BİR GERÇEK VAR!

11 Kasım 1973 yılında dünyaya gelen, Akrep burcu olan ve imza attığı şarkılarla herkesin aklına kazınan Şevval Sam, oyunculuğu ise bambaşka bir noktaya getirdi.

Yasak Elma ile zirveye ulaşan ve Ender karakterini bir ikon haline getiren oyuncu, masmavi gözleriyle akılları baştan alıyor.

Geçen zamanda hiç değişmeyen hatta her geçen gün daha çok güzelleşen oyuncu, beyaz elbiseli karesi ile göz doldurdu.

Dar elbisesi ile fiziğini ortaya çıkaran Şevval Sam, hayranlarından bolca yorum ve çok sayıda beğeni aldı.

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