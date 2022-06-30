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    Yasak Elma'nın Ender'i mini elbisesiyle mankenlere taş çıkarttı! 'Yakıyorsun Endo'

    Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, sosyal medyadan sarı elbisesiyle fotoğraf paylaştı ve övgü dolu yorumları kaptı.
    • 30.06.2022 - 17:57
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    Yasak Elma'nın Ender'i mini elbisesiyle mankenlere taş çıkarttı! 'Yakıyorsun Endo'

    11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şevval Sam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu.

    1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evlenen ve Tarık Emir adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Sam, Karadeniz müziğinde öncü oldu.

    Gülbeyaz dizisinden sonra Karadeniz'e aşık olan ve Kazım Koyuncu ile türküler söyleyen Sam, Yasak Elma dizisinde karşımıza çıkıyor.

    Ender karakterine hayat veren ve bu sayede herkes tarafından daha çok tanınan Sam, güzelliğiyle ayrıca ilgi çekiyor.

    Mavi gözleri ve kusursuz fiziği ile kendisine oldukça iyi baktığı görülen Şevval Sam, sosyal medyayı ise aktif kullanıyor.

    Sosyal medya üzerinden son olarak sarı elbiseli fotoğrafını paylaşan Sam, minisiyle esti geçti.

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    Sarı elbisesi ile fotoğraf paylaşan Şevval Sam, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

    Sarı elbisesi ve minisiyle görenin aklını başından alan oyuncu için, "Bu kadın neden bu kadar muhteşem?" , "Bahar güzeli" , "Aman allahım bu nasıl bir zerafet böyle" , "Biraz Şevval biraz Enderikaaa" , "Yeni sezonda görüşürüz kraliçem" , "Seni çok seviyorum، kesinlikle bir meleksin tatlı şevvalim" tarzında yorumlar geldi.

    Yasak Elma nın Ender i mini elbisesiyle mankenlere taş çıkarttı! Yakıyorsun Endo #1

    Yasak Elma nın Ender i mini elbisesiyle mankenlere taş çıkarttı! Yakıyorsun Endo #2

    Yasak Elma nın Ender i mini elbisesiyle mankenlere taş çıkarttı! Yakıyorsun Endo #3


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